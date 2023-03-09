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17:26, 9 марта 2023Мир

Захарова назвала дату консультации по зерновой сделке с участием России

Захарова заявила, что консультация по зерновой сделке с участием России пройдет 13 марта

Фото: Hugh Rutherford / World Food Programme / Reuters

Консультация по зерновой сделке с участием России пройдет 13 марта в Женеве. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби заявил, что США выступают за продление зерновой сделки. «Мы хотим, чтобы она была продлена» — выразил позицию Вашингтона чиновник.

9 марта глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара проводит переговоры с ООН и Украиной по вопросам зерновой сделки.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о зерновой сделке, заявил, что у Москвы много вопросов касательно ее реализации.

8 марта генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве призвали продлить зерновую сделку, поскольку экспорт украинского и российского зерна имеет ключевое значение для мировой продовольственной безопасности и цен на продукты.

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Виктория Кондратьева
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