Военэксперт заявил о приноровившейся уничтожать артиллерию ВСУ российской армии

Военэксперт Шурыгин заявил о приноровившейся уничтожать артиллерию ВСУ российской армии

Вооруженные силы России приноровились уничтожать артиллерию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это в комментарии «Известиям» отметил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он указал, что украинское командование делает основной расчет именно на артиллерию, и она стала основным инструментом на поле боя. Для охоты за ней российские военные задействуют большое количество барражирующих боеприпасов «Ланцет» и других беспилотников, а также разведывательно-ударных комплексов. «Если количество уничтоженных целей растет, значит, как-то приноровились», — пояснил эксперт.

Также Шурыгин предположил, что российская армия выработало какую-то новую тактику, о которой нельзя рассказывать.

8 марта в Минобороны России сообщили, что всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 4300 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня.

1 марта ТАСС узнал, что российские силы с помощью артиллерии уничтожили украинский взвод из трех гаубиц «Акация» с боекомплектом в Херсонской области. Тогда потери ВСУ составили 15 человек погибшими, а также восемь военных получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, артиллерийским ударом была уничтожена гаубица 2С1 «Гвоздика».

