В Москве выросла доля ипотечных сделок

DOLGOV PRO: доля ипотечных сделок в Москве выросла до 75%

За год в Москве выросла доля сделок с недвижимостью с использованием кредита. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование агентства недвижимости DOLGOV PRO.

В феврале 2023 года на ипотечные сделки в столице пришлось 75 процентов против 58 процентов в 2022 году, а во всем Московском регионе — 78 процентов против 64 процентов в прошлом году. По мнению экспертов, рост доли таких сделок связан с развитием льготной ипотеки и программ от застройщиков.

При этом основатель агентства Дмитрий Долгов исключает вероятность ипотечного пузыря. «Ипотечный пузырь — это быстрые темпы роста ипотечного кредитования, которые ввиду разных факторов приводят к увеличению просрочки платежа по ипотеке и обвалу рынка недвижимости. Однако, по итогам 2022 года, на 1 января 2023-го доля просрочки по платежам снизилась и составила 0,4 процента», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в январе 2023 года количество и объемы ипотечных кредитов в России снизились на 38 процентов. Всего в первом месяце года было выдано 56,32 тысячи ипотечных кредитов на 192,59 миллиарда рублей, а средний размер займа составил 3,42 миллиона рублей.