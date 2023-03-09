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21:44, 9 марта 2023Россия

Раскрыты детали телефонного разговора Путина с президентом Египта

Путин и президент Египта обсудили поставки сельхозпродукции из России и совместные проекты
Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин

Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси. Беседа состоялась по инициативе Каира. Детали разговора раскрыты на официальном сайте Кремля.

По данным пресс-службы, главы государств затронули вопросы поставок в Египет российской сельскохозяйственной продукции, а также реализации крупных совместных проектов в сферах энергетики и промышленности. Эти вопросы в ближайшие дни будут обсуждены в ходе заседания в Каире двусторонней Межправительственной комиссии.

Кроме того, Путин изложил подходы Москвы к пакету стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорте из России продовольствия и удобрений на мировые рынки, акцентировав необходимость их комплексного выполнения, добавили в Кремле.

Также стороны договорились продолжить координацию совместных усилий по урегулированию кризисных ситуаций в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

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Марина Совина
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