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11:45, 9 марта 2023Силовые структуры

СКР возбудил дело из-за взрыва газа в пятиэтажке в Чите

В Забайкалье СКР возбудил дело о халатности из-за взрыва бытового газа в пятиэтажке в Чите
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

В Забайкалье следователи возбудили дело об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности по факту взрыва бытового газа в жилом доме в Чите. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.

По данным ведомства, из-за ЧП в пятиэтажке было разрушено несколько квартир. Число пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники СКР. Они проводят осмотр дома и допрашивают свидетелей.

Взрыв газа в пятиэтажке Читы произошел в четверг, 9 марта. Он разрушил два верхних этажа здания и повредил не меньше пяти квартир, пострадали шесть человек. Предварительной причиной названа разгерметизация газового баллона.

В управлении МЧС по региону уточнили, что под завалами находятся люди.

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Елизавета Новикова
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