Турция назвала условие ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО

В Турции назвали выполнение меморандума условием ратификации Швеции и Финляндии в НАТО

Анкара согласна ратифицировать договор о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО только в случае выполнения трехстороннего меморандума. Такое условие назвал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала TRT.

«Мы ждем только полного выполнения трехстороннего соглашения. Они предпринимают позитивные шаги в этом направлении. Мы будем продолжать следить за этим процессом», — сказал он.

Ранее глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен предположил, что ратификация Венгрией и Турцией членства страны в НАТО произойдет к запланированному на июль саммиту в Вильнюсе. «Я бы сказал, что финишная черта уже видна, но, возможно, нам еще нужно немного больше терпения», — отметил он.

В июле 2022 года страны-члены Североатлантического альянса подписали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии. Эти государства станут частью альянса после того, как все страны-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении. В настоящее время членство Финляндии и Швеции в альянсе не ратифицировали только Венгрия и Турция.