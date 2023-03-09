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19:27, 9 марта 2023Мир

Турция назвала условие ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО

В Турции назвали выполнение меморандума условием ратификации Швеции и Финляндии в НАТО

Фото: Vadim Ghirda / AP

Анкара согласна ратифицировать договор о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО только в случае выполнения трехстороннего меморандума. Такое условие назвал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала TRT.

«Мы ждем только полного выполнения трехстороннего соглашения. Они предпринимают позитивные шаги в этом направлении. Мы будем продолжать следить за этим процессом», — сказал он.

Ранее глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен предположил, что ратификация Венгрией и Турцией членства страны в НАТО произойдет к запланированному на июль саммиту в Вильнюсе. «Я бы сказал, что финишная черта уже видна, но, возможно, нам еще нужно немного больше терпения», — отметил он.

В июле 2022 года страны-члены Североатлантического альянса подписали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии. Эти государства станут частью альянса после того, как все страны-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении. В настоящее время членство Финляндии и Швеции в альянсе не ратифицировали только Венгрия и Турция.

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Глеб Бажуткин
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