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21:22, 9 марта 2023Спорт

Роднина оценила разработку кодекса поведения для россиян на Уимблдоне

Роднина заявила, что кодекс поведения не помешает российским теннисистам на Уимблдоне

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила разработку кодекса поведения для российских теннисистов на Уимблдоне. Ее слова приводит Vprognoze.

«Прославлять страну можно только своими результатами. Это и будет прославление», — заявила Роднина. Она подчеркнула, что кодекс не помешает теннисистам, так как они привыкли выступать в нейтральном статусе.

Ранее 9 марта Daily Mail сообщила, что российских игроков, которых допустят до выступления на Уимблдоне-2023, могут обязать подписать кодекс поведения на турнире. Отмечается, что в документе будет прописан запрет на демонстрацию национальной символики и поддержку государства.

В феврале сообщалось, что Ассоциацию лаун-тенниса (LTA), организующую Уимблдон, могут лишить возможности проводить турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), если она вновь запретит российским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Кроме того, организация может быть оштрафована.

Весной 2022 года российским теннисистам запретили выступать на турнирах в Великобритании. Из-за санкций отечественные спортсмены были вынуждены пропустить Уимблдон. На других соревнованиях ATP и WTA россияне выступают в нейтральном статусе.

Анастасия Борисова
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