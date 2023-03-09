Роднина оценила разработку кодекса поведения для россиян на Уимблдоне

Роднина заявила, что кодекс поведения не помешает российским теннисистам на Уимблдоне

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила разработку кодекса поведения для российских теннисистов на Уимблдоне. Ее слова приводит Vprognoze.

«Прославлять страну можно только своими результатами. Это и будет прославление», — заявила Роднина. Она подчеркнула, что кодекс не помешает теннисистам, так как они привыкли выступать в нейтральном статусе.

Ранее 9 марта Daily Mail сообщила, что российских игроков, которых допустят до выступления на Уимблдоне-2023, могут обязать подписать кодекс поведения на турнире. Отмечается, что в документе будет прописан запрет на демонстрацию национальной символики и поддержку государства.

В феврале сообщалось, что Ассоциацию лаун-тенниса (LTA), организующую Уимблдон, могут лишить возможности проводить турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), если она вновь запретит российским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Кроме того, организация может быть оштрафована.

Весной 2022 года российским теннисистам запретили выступать на турнирах в Великобритании. Из-за санкций отечественные спортсмены были вынуждены пропустить Уимблдон. На других соревнованиях ATP и WTA россияне выступают в нейтральном статусе.