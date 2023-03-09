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11:14, 9 марта 2023Спорт

Медведев высказался о вероятности допуска россиян на Уимблдон

Медведев отказался помогать организаторам Уимблдона принять решение по допуску россиян

Фото: Daniel Bockwoldt / Globallookpress.com

Теннисист Даниил Медведев высказался о вероятности допуска россиян на Уимблдон. Его слова передает Reuters.

Медведев отказался помогать организаторам британского турнира принять решение по допуску россиян или сделать выбор за них. «Они должны принять это решение сами по своим разным причинам, как они сделали это в прошлом году. И я всегда говорил, что буду уважать любое их решение», — заявил он. Россиянин добавил, что очень любит этот турнир и ждет возможности вернуться на него.

В феврале сообщалось, что Ассоциация лаун-тенниса (LTA) может быть лишена возможности проводить турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), если вновь запретит российским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Кроме того, организация может быть оштрафована.

Весной 2022-го российским теннисистам запретили выступать на турнирах в Великобритании. Из-за санкций отечественные спортсмены были вынуждены пропустить Уимблдон. В ответ на это ATP и WTA приняли решение лишить турнир рейтинговых очков, а организаторов оштрафовать на миллион долларов. На других соревнованиях ATP и WTA россияне выступают в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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