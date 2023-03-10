Неспособность ЕС найти и заморозить все активы России объяснили

Депутат Делягин: ЕС не нашел активы России, потому что банки могут не передать информацию

Евросоюз (ЕС) не может найти российские активы, потому что европейские банки имеют право не сообщать информацию о замороженных счетах. Так в беседе с «Лентой.ру» объяснил неосведомленность ЕС заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Ранее стало известно, что Евросоюз (ЕС) все еще не может найти и заморозить большую часть российских активов. При этом общая сумма замороженных активов в последние месяцы увеличилась лишь незначительно.

Я думаю, что это происходит из-за европейского регулирования Михаил Делягин депутат Госдумы

«Дело в том, что у них не сбалансировано законодательство — не сбалансирована нормативная база. В результате чего Евросоюз имеет право дать команду заморозить активы, но не имеет право просить информацию о том, что и где заморожено», — рассказал Делягин.

А банки не заинтересованы в том, чтобы сообщать, что они заморозил российские активы у себя на счету, отметил депутат.

Потому что, во-первых, это означает ненадежность банка, а во-вторых, создает предпосылки для того, чтобы эти средства из банка были изъяты на какие-то общие европейские нужды Михаил Делягин депутат Госдумы

«Пока деньги валяются в банке замороженными, они являются ресурсной базой банка: банк может, опираясь на них, выдавать кредиты и проводить различные операции. Поэтому банк не хочет передавать эту информацию. И если есть возможность эту информацию не передавать, а национальное законодательство не подразумевает такой операции, то он ее и не передает», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель анонсировал активизацию работы по использованию замороженных российских активов для восстановления Украины «в соответствии с международным правом».

В середине февраля еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Евросоюз уже заморозил 21,5 миллиарда евро российских активов — они принадлежали организациям и физическим лицам из России. По его словам, эта сумма не окончательна, так как сейчас ЕС продолжит работать по активам Центробанка России.