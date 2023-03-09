ЕС не смог найти и заморозить большую часть российских активов

Bloomberg: Евросоюз все еще не может найти и заморозить большую часть российских активов

Евросоюз (ЕС) на данный момент все еще не может найти и заморозить большую часть российских активов, при этом общая сумма замороженных активов в последние месяцы увеличилась лишь незначительно. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, на сегодняшний день блок заморозил российские активы на сумму лишь около 21 миллиарда евро. При этом, согласно официальной статистике Еврокомиссии (ЕК), в 2019 году объем прямых иностранных инвестиций России в ЕС оценивался в 136 миллиардов евро.

Кроме того, существует проблема неравномерной заморозки российских активов. Как отмечает агентство, по сравнению с миллиардными блокировками со стороны Бельгии и Люксембурга Греция заморозила активы на сумму около 212 тысяч евро, а Мальта — на 222 тысячи евро. Некоторые официальные лица ЕС обеспокоен нехваткой эффективного аппарата для обеспечения соблюдения санкционного режима.

Отсутствие своевременного обновления информации от правительств стран ЕС и отказ от введения ограничений на членов семей и партнеров подсанкционных лиц, которые потенциально могут помогать защищать или перераспределять российские активы, лишь тормозят борьбу с обходом санкций.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель анонсировал активизацию работы по использованию замороженных российских активов для восстановления Украины «в соответствии с международным правом».

В середине февраля еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Евросоюз уже заморозил 21,5 миллиарда евро российских активов — они принадлежали организациям и физическим лицам из России. По его словам, эта сумма не окончательна, так как сейчас ЕС продолжит работать по активам Центробанка России.

Ранее исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил, что любая форма отъема замороженных на Западе российских активов противоречит нормам международного права, поэтому рано или поздно их будет необходимо возвращать.

