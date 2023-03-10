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16:36, 10 марта 2023Россия

МО заявило о наличии сведений о ста украинских участниках биопрограмм США

Глава войск РХБЗ Кириллов: МО известно о более ста украинских участниках биопрограмм США

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Министерству обороны России (МО) известно о более ста украинских участниках биопрограмм США. Об этом он рассказал на брифинге с журналистами, видеозапись его выступления опубликована в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

«Всего Минобороны России располагает сведениями о более ста участниках биологических программ двойного назначения», — сказал Кириллов.

По словам начальника войск РХБЗ, сейчас сотрудники Следственного комитета России проверяют более десяти американских граждан и служащих Минобороны Украины на причастность к реализации биопрограмм.

В июле 2022 года Минобороны опубликовало данные о работе биолабораторий на Украине, согласно которым страна является полигоном для испытаний биологического оружия Германии и США. Тогда Кириллов заявлял, что часть экспериментов ставилась на солдатах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Позднее Кириллов уточнил, что военнослужащие Украины были целевой группой в экспериментах США с ВИЧ-инфекцией. По его словам, за время спецоперации в распоряжение Минобороны поступило более 20 тысяч документов.

1 февраля 2023 года координатор стратегических коммуникаций американского Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что в США признают факт существования на Украине лабораторий, в которых работали американские ученые. Однако, по его словам, деятельность в них была прекращена.

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Варвара Кошечкина
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