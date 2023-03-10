Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
6:3
Завершен
Металлург Мг
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 5-й матч
Сочи
0:4
Завершен
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|19-й тур
Торпедо
4:3
Завершен
Динамо М
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 5-й матч
Анна Блинкова
Сегодня
00:15 (Мск)
Вероника Кудерметова
Индиан-Уэллс (ж)
Анастасия Потапова
Сегодня
00:30 (Мск)
Сиюй Ван
Индиан-Уэллс (ж)
Даниил Медведев
Сегодня
05:10 (Мск)
Брэндон Накашима
Индиан-Уэллс (м)
Андрей Рублёв
Сегодня
05:40 (Мск)
Иржи Легечка
Индиан-Уэллс (м)
23:48, 10 марта 2023Спорт

Стали известны выдвинутые «Реалом» условия возможного перехода Мбаппе в клуб

As: «Реал» подпишет Мбаппе, если он публично извинится за отказ перейти в клуб в 2021 году
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе. Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В мадридском «Реале» готовы подписать французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе летом 2024 года. Об этом сообщает As.

По информации издания, клуб выдвинул форварду два условия. Первое — трансфер должен быть бесплатным, то есть должен состояться после истечения контракта Мбаппе с ПСЖ. Во-вторых, нападающий должен публично признать свою неправоту и извиниться перед руководством мадридской команды за то, что летом 2021 года он отказался от перехода после достижения устной договоренности.

19 декабря 2022 года стало известно о желании Мбаппе покинуть ПСЖ. Футболист выразил желание уехать из Франции и перейти в более сильный чемпионат, даже если придется пойти на серьезное понижение зарплаты.

21 мая прошлого года ПСЖ объявил, что Мбаппе продолжит карьеру в клубе, хотя до этого имел договоренность о переходе в «Реал». Контракт с парижанами рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Стало известно о нахождении танкера Греции у мест взрывов на «Северных потоках»
Полиция задержала взявшего заложников в аптеке в Германии после штурма
Кадыров показал боевые трофеи из зоны проведения СВО
Стали известны выдвинутые «Реалом» условия возможного перехода Мбаппе в клуб
Стало известно о гибели наемника из Франции на Украине
Посол США рассказал о целях России в отношении Молдавии
В Китае призвали США прекратить незаконное военное присутствие в Сирии
В Европе поблагодарили США за помощь в избавлении от энергозависимости от России
В Госдуме рассказали о подготовке Вашингтоном гражданской войны в Грузии
В офисе Зеленского обещали устроить горячий сезон в Крыму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.