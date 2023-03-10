Стали известны выдвинутые «Реалом» условия возможного перехода Мбаппе в клуб

As: «Реал» подпишет Мбаппе, если он публично извинится за отказ перейти в клуб в 2021 году

В мадридском «Реале» готовы подписать французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе летом 2024 года. Об этом сообщает As.

По информации издания, клуб выдвинул форварду два условия. Первое — трансфер должен быть бесплатным, то есть должен состояться после истечения контракта Мбаппе с ПСЖ. Во-вторых, нападающий должен публично признать свою неправоту и извиниться перед руководством мадридской команды за то, что летом 2021 года он отказался от перехода после достижения устной договоренности.

19 декабря 2022 года стало известно о желании Мбаппе покинуть ПСЖ. Футболист выразил желание уехать из Франции и перейти в более сильный чемпионат, даже если придется пойти на серьезное понижение зарплаты.

21 мая прошлого года ПСЖ объявил, что Мбаппе продолжит карьеру в клубе, хотя до этого имел договоренность о переходе в «Реал». Контракт с парижанами рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон.