Аксенов назвал сроки завершения ремонта железной дороги Крымского моста
Ремонтные работы на железнодорожной части Крымского моста могут быть завершены раньше июля. Такие сроки назвал глава полуострова Сергей Аксенов в интервью РИА Новости
«В принципе, могу сказать так: все работы по восстановлению дорожного полотна были выполнены раньше срока, поэтому высока вероятность того, что и работы на железнодорожном переходе тоже будут выполнены раньше срока», — сказал Аксенов.
По его словам, с поставками материалов для восстановления моста проблем нет, в связи с чем нет причин для отсрочки выполнения работ на транспортной артерии.
8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате происшествия загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также обрушились два автомобильных пролета. Президент России Владимир Путин позже заявил, что заказчиками и исполнителями теракта были спецслужбы Украины.