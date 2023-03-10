Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:11, 10 марта 2023Россия

Аксенов назвал сроки завершения ремонта железной дороги Крымского моста

Аксенов заявил, что ремонт на железной дороге Крымского моста могут завершить до июля

Кадр: Пресс-служба Росавтодор / РИА Новости

Ремонтные работы на железнодорожной части Крымского моста могут быть завершены раньше июля. Такие сроки назвал глава полуострова Сергей Аксенов в интервью РИА Новости

«В принципе, могу сказать так: все работы по восстановлению дорожного полотна были выполнены раньше срока, поэтому высока вероятность того, что и работы на железнодорожном переходе тоже будут выполнены раньше срока», — сказал Аксенов.

Материалы по теме:
На Крымском мосту произошел взрыв. Повреждены два пролета. На железнодорожных путях загорелись цистерны с топливом
На Крымском мосту произошел взрыв.Повреждены два пролета. На железнодорожных путях загорелись цистерны с топливом
8 октября 2022
Что происходит в Крыму после взрыва на Крымском мосту. Туристы, еда, бензин и очереди: главное о ситуации на полуострове
Что происходит в Крыму после взрыва на Крымском мосту.Туристы, еда, бензин и очереди: главное о ситуации на полуострове
8 октября 2022

По его словам, с поставками материалов для восстановления моста проблем нет, в связи с чем нет причин для отсрочки выполнения работ на транспортной артерии.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате происшествия загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также обрушились два автомобильных пролета. Президент России Владимир Путин позже заявил, что заказчиками и исполнителями теракта были спецслужбы Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Аксенов рассказал о строительстве оборонительной линии в Крыму
Названы районы Москвы с наибольшим числом появившихся в продаже новых квартир
Полиция за два дня выявила восемь тайников с боеприпасами в Херсонской области
Васильев назвал главную модную ошибку Седоковой
Российский учитель ударил двух пятиклассников во время урока и попал на видео
В Британии сообщили о передаче Украине первых западных систем ПВО Patriot
Психолог назвала причины возникновения эротических снов
Премьер Финляндии Марин прибудет в Киев
После пожара в московской квартире обнаружили тело мужчины
СКР предъявил обвинения державшему трехлетнего сына в заложниках россиянину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.