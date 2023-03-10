Аксенов назвал сроки завершения ремонта железной дороги Крымского моста

Аксенов заявил, что ремонт на железной дороге Крымского моста могут завершить до июля

Ремонтные работы на железнодорожной части Крымского моста могут быть завершены раньше июля. Такие сроки назвал глава полуострова Сергей Аксенов в интервью РИА Новости

«В принципе, могу сказать так: все работы по восстановлению дорожного полотна были выполнены раньше срока, поэтому высока вероятность того, что и работы на железнодорожном переходе тоже будут выполнены раньше срока», — сказал Аксенов.

По его словам, с поставками материалов для восстановления моста проблем нет, в связи с чем нет причин для отсрочки выполнения работ на транспортной артерии.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате происшествия загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также обрушились два автомобильных пролета. Президент России Владимир Путин позже заявил, что заказчиками и исполнителями теракта были спецслужбы Украины.