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22:01, 10 марта 2023Спорт

НХЛ вручит Овечкину специальный приз за выход на второе место в списке снайперов

НХЛ вручит Овечкину специальный приз за выход на второе место в списке снайперов лиги
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Geoff Burke / Reuters

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и «Вашингтон Кэпиталс» вручат российскому форварду столичной команды Александру Овечкину специальный приз за выход на второе место в списке лучших снайперов. Об этом сообщается на сайте организации.

«Вашингтон» проведет церемонию чествования нападающего перед матчем с «Коламбус Блю Джекетс» 22 марта. В ней примут участие владелец команды Тед Леонсис, президент клуба Дик Патрик, заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли, семья Овечкина, а также Марк Хоу — сын канадского хоккеиста Горди Хоу, чье достижение превзошел россиянин.

Отмечается, что подарки также получат болельщики на трибунах. Для них в «Вашингтоне» приготовили фигурку-болванчика в виде Овечкина. Игроки клуба выйдут на раскатку в джерси с номером 8, под которым россиянин выступает в лиге.

24 декабря прошлого года Овечкин забросил 801-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на второе место в списке лучших снайперов за всю историю лиги. На данный момент 37-летний россиянин уступает в рейтинге только канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м россиянин привел «Кэпиталс» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли.

Ксения Курашкина
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