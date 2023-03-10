Анонсирован допсписок по национализации участков украинских олигархов в Крыму

Аксенов анонсировал допсписок по национализации участков украинских олигархов в Крыму

В конце марта должен появиться дополнительный список по национализации участков украинских олигархов в Крыму. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава региона Сергей Аксенов.

В настоящее время, как утверждается, составом антитеррористической комиссии проводится проверка объектов, принадлежащих украинским олигархам. По словам Аксенова, речь идет про более чем 500 тысяч объектов. Такая проверка должна помочь комиссии в составлении списка, чтобы в него не попали «добросовестные граждане Российской Федерации, либо граждане Украины, которые не занимают агрессивной позиции по отношению непосредственно к России».

В заключение Аксенов сказал, что «враги России на территории российского Крыма зарабатывать не будут». В связи с этим в марте появится дополнительный список украинских граждан, чьи участки собираются национализировать.

Аксенов также анонсировал национализацию квартиры президента Украины Владимира Зеленского. Он подметил, что власти принимают такое решение, если граждане Украины, которые владеют крымскими предприятиями, проявляют враждебность по отношению к России. Квартира президента Украины в Ливадии рано или поздно должна быть передана малообеспеченным или многодетным семьям.

9 ноября 2022 года глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что земельные участки украинских олигархов и бизнесменов подпадают под национализацию. Закон о национализации объектов россиян на Украине также приняла Верховная Рада.