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10:09, 10 марта 2023Мир

Турция и Швеция договорились продолжить переговоры о членстве в НАТО

Bloomberg: Турция и Швеция договорились продолжить переговоры о членстве в НАТО

Фото: Yves Herman / Reuters

Анкара и Стокгольм договорились продолжить переговоры о ратификации членства Швеции в НАТО. Об этом пишет Bloomberg.

«Переговоры возобновились, и мы договорились продолжить встречи», — заявил главный переговорщик шведской стороны Оскар Стенстром.

Дипломат назвал встречу в штаб-квартире альянса в Брюсселе, на которой присутствовал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, «небольшим шагом вперед». Он рассказал, что Турция признала предпринятые Швецией и Финляндией шаги для выполнения соглашения, подписанного тремя странами в июне прошлого года.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара согласна ратифицировать договор о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО только в случае выполнения трехстороннего меморандума.

Глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен предположил, что ратификация Венгрией и Турцией членства страны в НАТО произойдет к запланированному на июль саммиту в Вильнюсе. «Я бы сказал, что финишная черта уже видна, но, возможно, нам еще нужно немного больше терпения», — отметил он.

В июле 2022 года страны-члены Североатлантического альянса подписали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии. Эти государства станут частью альянса после того, как все страны-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении. В настоящее время членство Финляндии и Швеции в альянсе не ратифицировали только Венгрия и Турция.

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Виктория Кондратьева
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