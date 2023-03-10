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10:46, 10 марта 2023Мир

В МИД России предложили премию «Оскар» для Зеленского

Захарова предложила удостоить украинского президента Зеленского премии «Оскар»

Фото: пресс-служба МИД РФ / Globallookpress.com

Американская киноакадемия должна удостоить украинского президента Владимира Зеленского премией «Оскар» за исполнение роли монстра в хоррор-сериале. Такое предложение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

В четверг, 9 марта, стало известно, что Американская киноакадемия отказалась от речи Зеленского на церемонии награждения премии «Оскар». Захарова в шутку раскритиковала такое решение и назвала членов академии «подлецами».

Помимо этого, она увидела возможность номинировать Зеленского на премию «за исполнение главной роли в американском сериале ужасов». «Зависимый от Вашингтона и препаратов монстр воплощен им гиперреалистично», — заявила Захарова. В заключение она добавила, что Зеленский сыграл намного реалистичнее монстра в «американском сериале», нежели исполнил роль Василия Голобородько (речь идет про «Слугу народа» — сериал, в котором Зеленский сыграл преподавателя истории, которого неожиданно избирают президентом Украины).

95-я церемония награждения премии «Оскар» состоится 12 марта.

В январе президент Украины пообещал, что третья мировая война не произойдет. Такое заявление он подготовил к «Золотому глобусу». «Первая мировая война забрала миллионы жизней. Вторая мировая война забрала десятки миллионов», — указал он в речи для участников церемонии награждения. Зеленский добавил, что новой мировой войны быть не должно. Украинского лидера, как отмечалось, представил на премии актер и режиссер Шон Пенн, который посетил Киев в ноябре 2022 года.

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Варвара Кошечкина
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