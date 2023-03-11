Тренер «Спартака» высказался о спорном судействе в матче против «Факела»

Тренер «Спартака» Абаскаль объяснил свое поведение после матча с «Факелом» эмоциями

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о спорном судействе в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Факела». Его слова приводит «Чемпионат».

После финального свистка специалист быстро зашагал в сторону главного судьи этой встречи Владислава Безбородова, назначившего пенальти в ворота красно-белых, однако тренера сдержали помощники и игроки. «Поведение после свистка — это эмоции. Когда мы играем, мы это делаем не только для себя, но и для болельщиков. Иногда жаль, что парикмахер или барбер могут повлиять на игру», — объяснил свою реакцию Абаскаль, добавив, что доволен победой своей команды.

Ранее 11 марта «Спартак» дома вырвал победу у «Факела» за три минуты до завершения основного времени. В конце первого тайма при счете 2:1 в пользу москвичей Безбородов назначил 11-метровый за то, что хавбек хозяев Данил Пруцев отставленной в сторону левой рукой попал сопернику Ираклию Квеквескири в область подбородка. Полузащитник «Факела» носит длинную бороду, поэтому сначала арбитры не заметили удар по лицу. Ошибку исправили, проанализировав эпизод с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR).

В следующем туре «Спартак» 18 марта сыграет на выезде против «Оренбурга». «Факел» в этот же день примет «Сочи».