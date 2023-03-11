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18:33, 11 марта 2023Спорт

«Спартак» вырвал победу в матче РПЛ против «Факела»

«Спартак» вырвал победу в матче 19-го тура РПЛ против «Факела»

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Московский «Спартак» вырвал победу в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:2. Нидерландский форвард хозяев Квинси Промес оформил дубль к 41-й минуте игры, однако в конце первого тайма гости забили два мяча за шесть минут и сравняли счет. Отличились Хызыр Аппаев и Реда Рабеи, реализовавший пенальти. На 87-й минуте хавбек Кристофер Мартинс Перейра вывел красно-белых вперед. Промес в этом матче забил 100-й и 101-й гол за карьеру в «Спартаке».

В параллельной встрече «Локомотив» обыграл «Ахмат» со счетом 1:0. Победу команде принес гол 18-летнего полузащитника Сергея Пиняева, который стал для него дебютным за «Локомотив». После этого красно-зеленые получили две красные карточки и доигрывали матч вдевятером. Форвард Артем Дзюба провел эту игру в качестве капитана железнодорожников. Он надел капитанскую повязку впервые после перехода в клуб в феврале 2023 года.

В следующем туре «Локомотив» 18 марта примет Краснодар. «Спартак» в этот же день на выезде сыграет против «Оренбурга», а «Факел» дома встретится с «Сочи». «Ахмат» днем позже сыграет в Самаре с «Крыльями советов».

Ксения Курашкина
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