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16:55, 11 марта 2023Спорт

Нурмагомедов оценил защиту братом титула чемпиона Bellator

Хабиб Нурмагомедов поздравил двоюродного брата Усмана с защитой титула чемпиона Bellator

Фото: Craig Kidwell / Reuters

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram оценил защиту двоюродным братом Усманом Нурмагомедовым, российским бойцом смешанного стиля (MMA) титула чемпиона Bellator в легком дивизионе.

«Страшнее всего, что тут только 24 года», — написал спортсмен, поздравив родственника. К посту он прикрепил видео с боя.

Усман Нурмагомедов одержал победу над американцем Бенсоном Хендерсоном в первом раунде сабмишеном. Поединок прошел в Сан-Хосе в рамках четвертьфинала Гран-при Bellator. Таким образом, россиянин вышел в полуфинал Гран-при.

Нурмагомедов стал чемпионом промоушена в легком весе в ноябре 2022 года. Тогда он одержал победу над бразильцем Патриком Фрейре на турнире Bellator 288 единогласным решением судей.

Всего Усман Нурмагомедов в профессиональной карьере одержал 17 побед, не потерпев ни одного поражения. В активе Хендерсона теперь 30 побед и 12 поражений.

Анастасия Борисова
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