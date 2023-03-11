Политолог спрогнозировал реакцию России на расширение НАТО

Политолог Леви: Россия ответит на вступление Финляндии и Швеции в НАТО дипломатией

Россия уже приняла тот факт, что Финляндия и Швеция находятся в недружественном для нее альянсе, и подписание бумаг о вступлении стран в НАТО, по большому счету, ничего не изменит. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Леви. Он также спрогнозировал реакцию России на расширение блока.

Никакого откровения в текущей ситуации не произошло, отметил политолог. Если бы условная Киргизия захотела вступить в НАТО, для России это был бы шок и стресс. Но Финляндия и Швеция в полном объеме участвуют в информационном обмене со странами НАТО, в том числе разведданными, и участвуют довольно давно. Поэтому для России они уже являются частью НАТО, считает Леви.

Мы это приняли, учитываем и играем по этим правилам, при чем не первый год Дмитрий Леви политолог

«В случае перерезания ленточки, скорее всего, со стороны Российской Федерации будет некий напор дипломатических заявлений о том, что все это расшатывает, не улучшает стабильность и все это эскалация, но, по большому счету, на этом все дело и ограничится», — предположил собеседник «Ленты.ру».

Ранее политолог Леви в беседе с «Лентой.ру» высказался о сроках расширения альянса, а также рассказал о том, что повлияет на принятие решения.

9 марта генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны быть приняты в блок в преддверии предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, который должен состояться в июле этого года.

Страны-члены Североатлантического альянса подписали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии в июле 2022 года. Эти государства станут частью альянса после того, как все страны-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении. В настоящее время членство Финляндии и Швеции в альянсе не ратифицировали только Венгрия и Турция.

