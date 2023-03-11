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15:42, 11 марта 2023Бывший СССР

В Запорожье оценили идею Киева о переименовании России в Московию

Рогов назвал маразмом идею президента Зеленского переименовать Россию в Московию

Фото: Ivan Karpov / Unsplash

Идея о переименовании Россию в Московию, которую поручил проработать президент Украины Владимир Зеленский, является маразмом. Так ее оценил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Он начал сыпать маразмами. Думаю, скоро они назовут нас инопланетянами и будут сражаться за контроль над галактикой. Пытаться понять этих неадекватных людей нет смысла. Нужно освобождать южно-русские земли от их власти», — заявил Рогов.

Ранее 11 марта стало известно, что Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю «тщательно проработать» вопрос переименования России в Московию. В феврале соответствующая инициатива, опубликованная на сайте украинского лидера, получила необходимое число подписей — 25 тысяч.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия Зеленского очередным подтверждением того, что из Украины пытаются сделать «анти-Россию». В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал это предложение глупостью, которая ни на что не повлияет.

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Варвара Кошечкина
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