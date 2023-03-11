В Госдуме высказались об идее переименовать Россию в Московию

Депутат ГД Белик назвал позорной идею Зеленского переименовать Россию в Московию

В Госдуме отреагировали на идею властей Украины переименовать Россию в Московию. Депутат от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости назвал предложение позорным.

«Сегодня режиму [президента Украины Владимира] Зеленского нужен знаковый пиар, поэтому там не нашли ничего лучше, чем придумать новое название для России. Но от этого ничего не изменится, мы на всех картах и в менталитете всего мира так и останемся Россией», — высказался парламентарий.

По его мнению, Зеленский и его сторонники являются отвратительной частью украинской истории и позорной страницей государства.

11 марта президент Украины поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю «тщательно проработать» вопрос переименования России в Московию. Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия Зеленского очередным подтверждением того, что из Украины пытаются сделать «анти-Россию».

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» назвал поручение украинского лидера глупостью.