На Украине возмутились допуском сборной России по фехтованию на турниры

Федерация фехтования Украины возмутилась допуском сборной России на турниры

Федерация фехтования Украины прокомментировала решение допустить российских спортсменов на международные турниры. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы глубоко шокированы и возмущены и немедленно созываем заседание президиума для принятия решения о нашей реакции на вердикт», — заявили в организации. Украинская сторона подчеркнула, что будет консультироваться с членами федерации, спортсменами, тренерами, олимпийским комитетом Украины и министерством спорта.

10 марта издание Inside the Games сообщило, что Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение вернуть российских и белорусских спортсменов на турниры. Голосование прошло на внеочередном конгрессе организации. Возвращение спортсменов на старты состоится не раньше середины апреля 2023 года.

2 марта 2022 года Международная федерация фехтования временно отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации. Причиной стала ситуация на Украине.