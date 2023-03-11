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11:58, 11 марта 2023Спорт

На Украине возмутились допуском сборной России по фехтованию на турниры

Федерация фехтования Украины возмутилась допуском сборной России на турниры

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Федерация фехтования Украины прокомментировала решение допустить российских спортсменов на международные турниры. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы глубоко шокированы и возмущены и немедленно созываем заседание президиума для принятия решения о нашей реакции на вердикт», — заявили в организации. Украинская сторона подчеркнула, что будет консультироваться с членами федерации, спортсменами, тренерами, олимпийским комитетом Украины и министерством спорта.

10 марта издание Inside the Games сообщило, что Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение вернуть российских и белорусских спортсменов на турниры. Голосование прошло на внеочередном конгрессе организации. Возвращение спортсменов на старты состоится не раньше середины апреля 2023 года.

2 марта 2022 года Международная федерация фехтования временно отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации. Причиной стала ситуация на Украине.

Анастасия Борисова
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