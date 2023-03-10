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19:32, 10 марта 2023Спорт

В Федерации фехтования России раскрыли детали допуска сборной к турнирам

В Федерации фехтования России заявили, что сборную допустят к стартам в середине апреля

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов раскрыл детали допуска российской и белорусской сборных к участию в международных турнирах. Его слова приводит РИА Новости.

Мамедов рассказал, что возвращение спортсменов на старты состоится не раньше середины апреля 2023 года. «Каких-либо еще оговорок нет по поводу различных документов, как в других видах спорта. Сейчас Международная федерация фехтования (FIE) говорит про ожидание рекомендаций Международного олимпийского комитета, такое еще остается», — заявил функционер. Он выразил благодарность коллегам, проголосовавшим за участие сборных в соревнованиях под эгидой FIE.

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26 мая 2022

Ранее 10 марта издание Inside the Games сообщило, что FIE приняла решение вернуть российских и белорусских спортсменов на турниры. Голосование прошло на внеочередном конгрессе организации.

9 марта появилась информация, что российских теннисистов, которых допустят к выступлениям на Уимблдоне-2023, могут обязать подписать кодекс поведения на турнире. Отмечается, что в документе будет прописан запрет на демонстрацию национальной символики и поддержку государства.

2 марта 2022 года Международная федерация фехтования временно отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации. Причиной стала ситуация на Украине.

Ксения Курашкина
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