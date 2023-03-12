Вероятность разногласий США и Украины оценили

Политолог Топорнин усомнился в разногласиях США и Украины

У США и Украины вряд ли могут быть серьезные разногласия из-за хода военного конфликта на территории республики, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В беседе с «Лентой.ру» он поделился мнением об отношениях Киева и Вашингтона.

Как сообщило издание Politico со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена, между американской и украинской сторонами возникают противоречия. Это связано с вопросами подрыва «Северных потоков», ситуации с удержанием территорий и планах Киева бороться за Крым. Николай Топорнин считает, что такие публикации с большой вероятностью связаны с американской внутренней политикой.

«Выборы президента США уже не за горами, предвыборная кампания начнется уже летом. Республиканская партия начинает искать слабости в позиции администрации Байдена. Отсюда могут появляться такие статьи, в том числе и в Politico, которая поддерживает связи с республиканцами. Это все не имеет серьезного значения, если мы говорим о взаимодействии между США и Украиной на самом высоком уровне», — оценил ситуацию политолог.

Никаких глобальных претензий ни к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, ни к правительству со стороны американцев пока нет Николай Топорнин политолог

Обострение в отношениях Киева и Вашингтона вряд ли возможно в ближайшее время, поскольку американский лидер не раз высказывался в поддержку Украины, объяснил политолог.

«Совсем недавно с визитом в Вашингтоне побывала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В совместном обращении они зафиксировали эту формулировку еще раз, что США, ЕС и НАТО будут до последнего вместе с Киевом. Со стратегической точки зрения я не вижу пока никаких шероховатостей в отношениях между западным сообществом и Украиной. Думаю, в течение 2023 года этого точно не произойдет. Уже выделены и средства на финансирование экономики Украины, также мы знаем, что существует график поставки новых и тяжелых вооружений», — отметил Николай Топорнин.

Наверное, сегодня даже американцы не вправе требовать каких-то больших достижений от ВСУ, потому что пока еще поставки тяжелых вооружений носят первоначальный характер Николай Топорнин политолог

Ранее стало известно, что Джо Байден заложил расходы на поддержку Украины в новый проект бюджета на 2024 год.