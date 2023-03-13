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14:32, 13 марта 2023Спорт

МОК отреагировал на допуск российских фехтовальщиков на турниры

МОК принял к сведению решение FIE о допуске российских фехтовальщиков на турниры

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на решение Международной федерации фехтования (FIE) о допуске сборной России на турниры. Заявление пресс-службы организации приводит ТАСС.

«МОК принял к сведению решение FIE. Консультации со всеми заинтересованными сторонами олимпийского движения все еще продолжаются», — говорится в сообщении. Отмечается, что дискуссии сосредоточены на предстоящих международных соревнованиях и не касаются участия россиян в Олимпийских играх в Париже.

10 марта издание Inside the Games сообщило, что FIE решила вернуть российских и белорусских спортсменов на турниры. Голосование прошло на внеочередном конгрессе организации. Возвращение спортсменов на старты состоится не раньше середины апреля 2023 года.

2 марта 2022 года FIE временно отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации.

Дарья Коршунова
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