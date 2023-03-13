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21:45, 13 марта 2023Экономика

Экономист оценил риск повторения кризиса 2008 года из-за закрытия банков США

Экономист Сакс усомнился в повторении кризиса 2008 года из-за закрытия двух банков США
Джеффри Сакс

Джеффри Сакс. Фото: Max Rossi / Reuters

Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» предположил, произойдет ли снова финансовый кризис 2008 года на фоне закрытия американских банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. Его слова приводит РИА Новости.

Сакс оценил риск повторения кризиса 2008 года из-за закрытия двух банков США и усомнился в этом. Он подчеркнул, что гораздо больше его беспокоит эскалация напряженности, особенно конфликт на Украине. По его словам, для устойчивости экономики необходимо как можно скорее обсуждать мир.

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«Мира можно достичь только путем переговоров, и я могу сказать, что это самое лучшее решение для нашей глобальной экономики в целом, потому что нарастает геополитическая напряженность, определенные напряженности, которые привели к войне на Украине, а теперь ведется холодная война между Китаем и США», — подчеркнул эксперт.

По мнению экономиста, подобные ситуации, банковский кризис и повышение процентных ставок подрывают устои глобальной экономики. Трудно эффективно решить эти проблемы в условиях геополитического конфликта, заключил он.

О банкротстве Silicon Valley Bank сообщалось 11 марта. Это крупнейший разорившийся банк со времен кризиса 2008 года. Позже, вслед за ним, «из-за системных рисков» закрыли нью-йоркский Signature Bank.

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Марина Совина
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