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12:41, 13 марта 2023Спорт

Тутберидзе рассказала о работе с Валиевой на фоне расследования дела о допинге

Тутберидзе заявила, что Валиевой было невероятно сложно из-за расследования дела о допинге

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала о работе с фигуристкой Камилой Валиевой на фоне расследования дела о допинге на Олимпийских играх-2022. Ее слова передает ТАСС.

Тутберидзе заявила, что спортсменке было невероятно сложно в сезоне-2022/2023. «И никто из нас не знает, что будет дальше. Может быть, еще тяжелее будет. Но мы смогли ее сохранить на должном уровне, мы сохранили элементы ультра-си (элементы повышенной сложности — прим. «Ленты. ру»»), — отметила специалист.

13 января дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства, являющийся независимым от основной организации органом, проинформировал Всемирное антидопинговое агентство (WADA), что Валиева не нарушала антидопинговых правил. При этом фигуристку лишили золота чемпионата России-2022. Позже Международный союз конькобежцев и WADA подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), в которых призвали дисквалифицировать спортсменку и аннулировать ее результаты.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Дарья Коршунова
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