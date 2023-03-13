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10:56, 13 марта 2023Россия

Из-за минометного обстрела приграничного региона оказался поврежден жилой дом

Брянский губернатор заявил о повреждении дома в результате минометного обстрела Раковки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Деревня Раковка в Климовском районе Брянской области попала под минометный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. В результате атаки поврежден жилой дом, хозяйственная постройка, нарушено энергоснабжение. Оперативные службы работают на месте», — написал он.

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10 марта Брянскую область обстреляли из артиллерии. Никто не пострадал, гражданская инфраструктура также не была повреждена. Днем ранее, 9 марта, из-за обстрела ВСУ в деревне Раковка в Климовском районе оказался поврежден жилой дом.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Брянской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Помимо этого, в Брянской области власти в феврале бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности после указа Путина. Аналогичные меры приняты в Белгородской и Курской областях, а также в Крыму.

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Анастасия Шейкина
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