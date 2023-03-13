Российский шахматист выиграл чемпионат Европы

Россиянин Алексей Сарана выиграл чемпионат Европы по шахматам

Российский шахматист Алексей Сарана выиграл чемпионат Европы в Сербии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гроссмейстер набрал 8,5 очков из 11. Столько же баллов получили Кирилл Шевченко, представляющий Румынию, и Даниэль Дарда, играющий за Бельгию. Они заняли второе и третье место соответственно по дополнительным показателям.

Другой россиянин, Андрей Есипенко, набрал 8 очков и занял восьмое место. На 11-й строчке расположился Давид Паравян, в активе которого также 8 очков. В соответствии с правилами, 23 сильнейших участника чемпионата Европы получили путевки на Кубок мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ) 2023 года.

28 февраля стало известно, что Россию приняли в состав Азиатской шахматной федерации. До этого сообщалось, что ФИДЕ разрешит россиянам менять спортивное гражданство по ускоренной программе после перехода Федерации шахмат России в Азию.