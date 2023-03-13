Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Варвара Грачёва
Сегодня
06:00 (Мск)
Дарья Касаткина
Индиан-Уэллс (ж)
Милан
1:1
Завершен
Салернитана
Италия - Серия А|26-й тур
Монреаль Канадиенс
Сегодня
02:30 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Сегодня
02:30 (Мск)
Баффало Сэйбрз
НХЛ - регулярный чемпионат
Сиэтл Кракен
Сегодня
05:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
00:03, 14 марта 2023Спорт

Российский шахматист выиграл чемпионат Европы

Россиянин Алексей Сарана выиграл чемпионат Европы по шахматам
Алексей Сарана

Алексей Сарана. Фото: Anton Vaganov / Reuters

Российский шахматист Алексей Сарана выиграл чемпионат Европы в Сербии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гроссмейстер набрал 8,5 очков из 11. Столько же баллов получили Кирилл Шевченко, представляющий Румынию, и Даниэль Дарда, играющий за Бельгию. Они заняли второе и третье место соответственно по дополнительным показателям.

Другой россиянин, Андрей Есипенко, набрал 8 очков и занял восьмое место. На 11-й строчке расположился Давид Паравян, в активе которого также 8 очков. В соответствии с правилами, 23 сильнейших участника чемпионата Европы получили путевки на Кубок мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ) 2023 года.

28 февраля стало известно, что Россию приняли в состав Азиатской шахматной федерации. До этого сообщалось, что ФИДЕ разрешит россиянам менять спортивное гражданство по ускоренной программе после перехода Федерации шахмат России в Азию.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Министр экономики Сербии призвал ввести санкции против России
Белый дом заявил об отсутствии препятствий для решения о расширении НАТО
В Литве потребовали заблокировать IP-адреса с доступом к российским телеканалам
Бывший премьер Британии раскроет подробности отравления в Солсбери
Блогерша показала на видео мать в откровенном наряде и восхитила зрителей
Стратегические предприятия потребовали перевести под юрисдикцию России
В США призвали Си Цзиньпина к разговору с Зеленским по Украине
Стало известно о начале обучения НАТО военных ВСУ тактике городских боев
Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты группы помощи Киеву
В Германии нашли связанную с терактом на «Северных потоках» яхту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.