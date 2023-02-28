В Федерации шахмат России прокомментировали переход в Азию

В Федерации шахмат России заявили, что окончательный переход в Азию состоится 1 мая

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал переход организации в Азиатскую шахматную федерацию (АШФ). Его слова приведены на официальном сайте ФШР.

Филатов выразил благодарность делегатам Континентальной ассамблеи АШФ за то, что они проголосовали за вхождение в ее состав российских шахматистов. «Это говорит, с одной стороны, о доверии к нам, а с другой, о хорошо проделанной работе нашей федерации», — добавил он. Отмечается, что окончательное присоединение состоится 1 мая 2023 года.

Ранее 28 февраля стало известно, что на заседании генеральной ассамблеи АШФ приняли решение принять Россию в состав организации. До этого сообщалось, что совет Международной шахматной федерации одобрил этот переход.

В апреле-мае 2023 года россиянин Ян Непомнящий поспорит за мировую шахматную корону с китайцем Дином Лижэнем. Турнир пройдет в Астане (Казахстан), отечественный игрок будет выступать под нейтральным флагом. Действующий чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен, отказался защищать титул.

