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11:27, 14 марта 2023Спорт

В Госдуме высказались о возможности участия российских спортсменов в ОИ-2024

Депутат Журова призвала не обсуждать возможность участия россиян в ОИ-2024 до решения МОК

Фото: Charles Platiau / Reuters

Говорить об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года и об условии участия преждевременно. Необходимо дождаться решения Международного олимпийского комитета (МОК). Так оценила ситуацию олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что в Международном олимпийском комитете (МОК) ознакомились с письмом властей Великобритании, в котором правительство страны призвало усилить давление на комитет в вопросе допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям и Олимпийским играм 2024 года.

В ответ на письмо МОК выразил надежду на то, что власти Британии будут уважать автономность спорта. «Не правительствам решать, какие спортсмены в каких международных соревнованиях могут принимать участие», — говорится в сообщении.

Журова призвала не уделять этой теме такое пристальное внимание, а дождаться решения МОК.

Когда будет решение, тогда мы уже будем обсуждать критические вопросы: что они предложат, какие условия, будет ли флаг

Светлана Журовадепутат Госдумы

«Сейчас мы можем говорить все, что угодно, а потом в глазах людей мы будем болтунами. Потому что, чтобы я сейчас ни говорила, это не будет соответствовать тому, что будет через пару месяцев, когда МОК примет решение. Кстати, именно к этому МОК призывает в том числе Великобританию», — заявила парламентарий.

Президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха раздражает то, что британцы бойкотируют, пишут письма, подговаривают спонсоров, потому что решения об участии российских спортсменов еще нет, отметила собеседница «Ленты.ру».

«В России тоже не нужно сейчас спрашивать об этом. Будет решение, и мы будем понимать, что будут делать наши спортсмены. Пусть спортсмены спокойно готовятся. А там уже посмотрим, как получится», — заключила Журова.

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В субботу, 11 марта, британская газета The Guardian написала, что министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрайзер призвала руководителей международных партнеров комитета, включая Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa, оказать давление на комитет из-за опасений насчет возможного смягчения запрета на допуск россиян и белорусов к международным соревнованиям.

25 января в МОК заявили, что рассматривается возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только спортсмены, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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Алена Шевченко
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