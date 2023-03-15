США заявили о важности поддержания открытыми каналы с Россией

Белый дом: США считают важным поддерживать открытыми дипломатические каналы с Россией

Соединенные Штаты считают важным поддерживать открытыми дипломатические каналы связи с Россией. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в эфире CNN.

Он прокомментировал встречу посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова с представителями Госдепартамента США. По словам Кирби, подобный вызов дипломата является одним из преимуществ поддержания открытыми дипломатических каналов. Кроме того, представитель Белого дома отметил, что Госдеп изложил российскому послу «существенные и реальные озабоченности в связи с этим небезопасным и непрофессиональным поведением российских летчиков».

14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 США над Черным морем. Дрон упал в международные воды. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби назвал авиаинцидент небезопасным и непрофессиональным. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов был вызван в Госдеп США. Кроме того, посол США в Москве Линн Трейси донесла до МИД России «серьезное заявление» в связи с произошедшим.

При этом в Минобороны России объяснили, что поднятые на перехват российские истребители с БПЛА в контакт не вступали, оружия не применяли. По заявлению российского военного ведомства, американский дрон начал резко маневрировать, потерял управление и упал на воду.