«Реал» нашел замену Анчелотти

Bild: Тухель может сменить Анчелотти на посту главного тренера «Реала»

Мадридский «Реал» нашел замену главному тренеру команды Карло Анчелотти. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, занять пост итальянца может бывший наставник «Челси», 49-летний Томас Тухель. Уточняется, что он уже начал изучать испанский язык.

7 марта издание Cadena SER сообщило, что «Реал» может прекратить сотрудничество с Анчелотти, даже если клуб выиграет какие-либо трофеи в сезоне-2022/2023. Причина возможной отставки — испортившаяся обстановка в раздевалке мадридцев. Отмечалось, что в случае прекращения сотрудничества с командой тренеру могут предложить возглавить сборную Бразилии.

Тухель покинул «Челси» в сентябре 2022 года. Сообщалось, что причина увольнения тренера связана не с результатами клуба, а с категорическим отказом Тухеля от трансфера португальского форварда Криштиану Роналду.

