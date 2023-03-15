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13:15, 15 марта 2023Спорт

«Реал» нашел замену Анчелотти

Bild: Тухель может сменить Анчелотти на посту главного тренера «Реала»
Карло Анчелотти

Карло Анчелотти. Фото: Juan Medina / Reuters

Мадридский «Реал» нашел замену главному тренеру команды Карло Анчелотти. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, занять пост итальянца может бывший наставник «Челси», 49-летний Томас Тухель. Уточняется, что он уже начал изучать испанский язык.

7 марта издание Cadena SER сообщило, что «Реал» может прекратить сотрудничество с Анчелотти, даже если клуб выиграет какие-либо трофеи в сезоне-2022/2023. Причина возможной отставки — испортившаяся обстановка в раздевалке мадридцев. Отмечалось, что в случае прекращения сотрудничества с командой тренеру могут предложить возглавить сборную Бразилии.

Тухель покинул «Челси» в сентябре 2022 года. Сообщалось, что причина увольнения тренера связана не с результатами клуба, а с категорическим отказом Тухеля от трансфера португальского форварда Криштиану Роналду.

Ксения Курашкина
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