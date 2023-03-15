В Кремле отреагировали на выдачу российскими военкоматами повесток

Представитель Путина Песков назвал обычной практикой раздачу повесток для уточнения данных

Раздача повесток региональными военкоматами для уточнения данных резервистов является обычной практикой. Так на сообщения о выдаче предписаний явиться в военные комиссариаты отреагировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

14 марта сообщалось, что власти Воронежской области заявили о начале выдачи повесток гражданам. В пресс-службе регионального правительства сообщали, что повестки необходимы для уточнения данных воинского учета. Аналогичный процесс начался и в Пензенской области.

«Естественно, все данные нужно уточнять, обновлять — и в этих рамках ведется постоянная работа», — заявил представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что вторая волна мобилизации в Кремле не обсуждается.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября 2022 года. Всего из запаса призвали 300 тысяч россиян. От мобилизации в стране освободили более 830 тысяч человек, часть из них — сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса и других социально значимых государственных сфер. Президент России Путин неоднократно заявлял, что в проведении новых мобилизационных мероприятий нет необходимости.