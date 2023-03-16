Тренер «Миннесоты» одной фразой ответил на вопрос о травмированном Капризове

Тренер «Миннесоты» Эвасон высказался об отсутствии Капризова фразой «и кому нужен Кирилл?»

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон одной фразой ответил на вопрос о травмированном игроке команды Кирилле Капризове. Его слова приводит в Twitter журналист Джо Смит.

«Ну и кому нужен Кирилл?» — в шутку заявил специалист. В отсутствие россиянина команда одержала две победы и потерпела одно поражение, забросив 17 шайб.

Ранее нападающий «Миннесоты» Маркус Фолиньо рассказал, что команда скучает по Капризову. «Мы должны выигрывать и показывать, что мы можем быть угрозой без нашего лучшего игрока. А когда он вернется, это будет хорошим дополнением», — отметил он.

Капризов получил повреждение 9 марта в ходе матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Виннипег Джетс» (4:2). У россиянина диагностировали травму нижней части тела. Форвард пропустит от трех до четырех недель.

В текущем сезоне Капризов провел за «Миннесоту» 65 матчей, в которых забросил 39 шайб и отдал 35 результативных передач. 25-летний россиянин является лучшим бомбардиром команды в этом чемпионате.