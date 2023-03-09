Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов получил травму в матче НХЛ против «Виннипега»

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипег Джетс» (4:2). Об этом сообщает The Athletic.

В середине третьего периода форвард получил повреждение после того, как на него всем телом налетел защитник «Виннипега» Логан Стэнли. Россиянин, прихрамывая, покинул площадку и до конца игры не появился на льду. Как отмечает тренер «Миннесоты» Дин Эвасон, Капризов пройдет медицинское обследование, длительность его отсутствия будет зависеть от характера травмы.

В текущем сезоне Капризов провел за «Миннесоту» 65 матчей, в которых забросил 39 шайб и отдал 35 результативных передач. 25-летний россиянин является лучшим бомбардиром команды в этом чемпионате.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне россиянина признали лучшим новичком НХЛ.