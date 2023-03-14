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10:43, 14 марта 2023Спорт

В «Миннесоте» прокомментировали травму Капризова

Форвард «Миннесоты» Фолиньо заявил, что команда скучает по травмированному Капризову
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов. Фото: Bob Frid / USA Today Sports / Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Маркус Фолиньо прокомментировал травму российского форварда команды Кирилла Капризова. Его слова приводит The Athletic.

Фолиньо заявил, что команда скучает по Капризову. «Но это то, что и так видно. Мы должны выигрывать и показывать, что мы можем быть угрозой без нашего лучшего игрока. А когда он вернется, это будет хорошим дополнением», — отметил он.

Капризов получил повреждение 9 марта в ходе матча регулярного чемпионата против «Виннипег Джетс» (4:2). У россиянина диагностировали травму нижней части тела. Форвард пропустит от трех до четырех недель.

В текущем сезоне Капризов провел за «Миннесоту» 65 матчей, в которых забросил 39 шайб и отдал 35 результативных передач. 25-летний россиянин является лучшим бомбардиром команды в этом чемпионате.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне россиянина признали лучшим новичком НХЛ.

Дарья Коршунова
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