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12:31, 16 марта 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос о судьбе бывшего главы Чукотки

Песков заявил, что ему неизвестно планах дальнейшего трудоустройства бывшего главы Чукотки
Роман Копин

Роман Копин. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о планах дальнейшего трудоустройства бывшего главы Чукотки Романа Копина, занимавшего этот пост с 2008 года. Ответ представителя Кремля на вопрос журналистов о судьбе экс-губернатора передает ТАСС.

По словам Пескова, он не слышал о том, чтобы Копина планировалось назначит на новый государственный пост. Пресс-секретарь главы государства заверил, что власти проинформируют журналистов, если по этому поводу будут приняты какие-то решения.

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин сменил губернатора Чукотки. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Владислав Кузнецов, ранее занимавший пост первого зампреда правительства Луганской народной республики.

В тот же день Путин в режиме видеоконференции провел встречу с новым губернатором. В ходе беседы президент подчеркнул, что Кузнецов имеет большой опыт работы в бизнесе, административных структурах, а также в представительных органах власти.

Владислав Кузнецов является выпускником четвертого потока «школы губернаторов» — программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, запущенной в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

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Константин Лысяков
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