Перечислены риски для властей Франции после повышения пенсионного возраста

Политолог Осипов допустил рост протестов во Франции после повышения пенсионного возраста

После принятия закона о повышении пенсионного возраста без голосования в парламенте Франции в стране может возрасти количество протестов, допустил старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил возможные риски для властей страны.

Почему закон принят без голосования в парламенте?

Правительство французского президента Эммануэля Макрона одобрило повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет с помощью статьи конституции 49.3. Она позволяет принимать решения без голосования в парламенте. По мнению Евгения Осипова, это связано с опасениями, что депутаты могут не одобрить инициативу.

«Это уже сложившаяся практика за последний год, когда во Франции прибегают к подобной практике. Макрон еще с утра склонялся, чтобы идти на голосование и проводить закон через голосование в национальном собрании, поскольку у него было плюс два-три голоса к тому, что нужно иметь, но к обеду правительство засомневалось в этом и решило провести реформу через статью конституции 49.3», — объяснил политолог.

Законопроект не был принят в установленные сроки в нижней палате парламента — Национальной ассамблее — и был направлен в верхнюю — сенат. Там его поддержали 195 сенаторов, против высказались 112.

Позже был созван комитет двух парламентских палат для консультаций, после которого результаты голосования в Сенате изменились — инициативу поддержали 193 сенатора, а 114 высказались против, передает «Интерфакс». Правительство страны не стало дожидаться решения нижней палаты парламента и воспользовалось конституционным правом.

Риски для правительства Франции

Использование статьи 49.3 несет в себе политические риски для правительства Эммануэля Макрона, отметил Евгений Осипов.

«Это означает, что теперь в течение дня национальное собрание может попытаться отправить правительство в отставку и таким образом помешать принятию закона. Но этого, скорее всего, не произойдет, во всяком случае, ни разу в истории Пятой республики не было такого, чтобы в ответ на использование статьи 49.3 Национальной ассамблее удавалось отправить правительство в отставку. Скорее всего, закон вступит в силу, пенсионная реформа будет проведена», — считает специалист.

Это приведет к еще большему ужесточению противостояния правых и левых сил во Франции, к росту забастовок, манифестаций. Но Макрон был к этому готов, правительство тоже было к этому готово, поэтому избрало такой путь Евгений Осипов научный сотрудник Института всеобщей истории РАН

Французское правительство надеется, что за несколько дней масштаб протестов снизится, и это позволит продолжить проводить президентскую программу. В то же время оппозиция попытается использовать ситуацию в своих интересах, полагает Евгений Осипов.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии противоречивой пенсионной реформы без голосования в Национальной ассамблее — нижней палате парламента страны. «Мы не можем рисковать компромиссом, достигнутым между парламентскими комитетами. Мы не можем заключать пари о будущем пенсионной системы, эта реформа необходима», — заявила она. Во время выступления главы кабинета министров многие депутаты в зале требовали отставки Борн и пели Марсельезу.

Пенсионная реформа была частью предвыборной программы Эммануэля Макрона на президентских выборах в 2017 и 2022 годах. Многие французы выступают резко против повышения пенсионного возраста. 16 марта на улицы Парижа вышли около 500 тысяч человек в знак протеста против изменения законодательства.