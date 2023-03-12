Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:31, 12 марта 2023Мир

Сенат Франции одобрил пенсионную реформу

Сенат Франции одобрил проект пенсионной реформы, которая вызвала волну протестов
СюжетПенсионная реформа:

Фото: Bernard Jaubert / imagebroker.com / Global Look Press

Сенат Франции одобрил проект пенсионной реформы, которая вызвала волну протестов в стране. Об этом сообщает издание Le Monde.

Отмечается, что за реформу проголосовали 195 сенаторов, против высказались 112.

31 января в демонстрациях против пенсионной реформы во Франции приняли участие почти три миллиона человек. Первые демонстрации против пенсионной реформы во Франции прошли 19 января. Тогда на улицы вышло более миллиона человек.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса французам придется больше работать. Он добавил, что к 2027 году Франции потребуется от 10 до 12 миллиардов евро на финансирование пенсий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Грузинский политик назвал организатора протестов в Тбилиси
В США рассказали о влиянии украинского конфликта на Европу
Российский замминистра перепутал телефоны и оказался в полиции
Несколько аэропортов Германии отменят все рейсы из-за забастовки
В Москве появилась шаурма с логотипом «Вкусно — и точка»
Сенат Франции одобрил пенсионную реформу
Сроки замены доллара юанем оценили
Доказать причастность США к взрывам на «Северных потоках» сочли невозможным
Сотрудники Росгвардии в Москве задержали пришедшего с пистолетом в школу мужчину
Погоня за особо опасным преступником в Москве попала на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.