Сенат Франции одобрил пенсионную реформу

Сенат Франции одобрил проект пенсионной реформы, которая вызвала волну протестов

Сенат Франции одобрил проект пенсионной реформы, которая вызвала волну протестов в стране. Об этом сообщает издание Le Monde.

Отмечается, что за реформу проголосовали 195 сенаторов, против высказались 112.

31 января в демонстрациях против пенсионной реформы во Франции приняли участие почти три миллиона человек. Первые демонстрации против пенсионной реформы во Франции прошли 19 января. Тогда на улицы вышло более миллиона человек.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса французам придется больше работать. Он добавил, что к 2027 году Франции потребуется от 10 до 12 миллиардов евро на финансирование пенсий.