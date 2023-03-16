Открытое горение в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону ликвидировали

Открытое горение в здании погрануправления ФСБ по Ростовской области ликвидировали

Экстренные службы заявили о ликвидации открытого горения в здании погрануправления ФСБ по Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС.

Пожару в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону предшествовал взрыв, который попал на видео.

Площадь пожара составила 880 квадратных метров. Как уточнялось ранее, в результате ЧП один человек погиб, еще двое получили ранения.

По предварительным данным, пламя с кабеля перекинулось на емкости с горюче-смазочными материалами. Это произошло на втором этаже двухэтажного кирпичного здания.

О ЧП в Ростове-на-Дону стало известно днем 16 марта. Всех людей вывели из здания. На место направились 20 подразделений пожарных. Сообщалось, что очаг возгорания находится в складском помещении на втором этаже.