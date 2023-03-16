Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:36, 16 марта 2023Силовые структуры

Стала известна предполагаемая причина пожара в погрануправлении ФСБ

Причиной пожара в погрануправлении ФСБ в Ростове-на-Дону назвали воспламенение проводки
СюжетПожар в Ростове

Кадр: видео Telegram-канал Mash

Причиной пожара в погрануправлении ФСБ в Ростове-на-Дону стало воспламенение проводки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, пламя с кабеля перекинулось на емкости с горюче-смазочными материалами. Это произошло на втором этаже двухэтажного кирпичного здания. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.

Сотрудники не смогли потушить огонь своими силами.

О ЧП в Ростове-на-Дону стало известно днем. Сообщалось, что перед началом пожара в здании на проспекте Сиверса раздался взрыв. Всех людей вывели из здания. На место направились 20 подразделений пожарных. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Пентагон опубликовал видео инцидента с беспилотником
Бесплодие вылечили с помощью снижения уровня холестерина
Российские истребители уничтожили в воздушном бою в ЛНР украинский МиГ-29
Российские войска уничтожили украинские «Грады» на херсонском направлении
Минобороны назвало суточные потери ВСУ на краснолиманском направлении
Минобороны отчиталось о боевых действиях на двух направлениях
Минобороны заявило об уничтожении почти 300 бойцов ВСУ на одном направлении
Менеджер пристыдила россиянку за шорты на собеседовании и вызвала споры в сети
Тренер посоветовал простые упражнения для офисных работников
Силуанов призвал бизнес не жалеть денег на взносы в бюджет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.