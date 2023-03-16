Стала известна предполагаемая причина пожара в погрануправлении ФСБ

Причиной пожара в погрануправлении ФСБ в Ростове-на-Дону назвали воспламенение проводки

Причиной пожара в погрануправлении ФСБ в Ростове-на-Дону стало воспламенение проводки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, пламя с кабеля перекинулось на емкости с горюче-смазочными материалами. Это произошло на втором этаже двухэтажного кирпичного здания. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.

Сотрудники не смогли потушить огонь своими силами.

О ЧП в Ростове-на-Дону стало известно днем. Сообщалось, что перед началом пожара в здании на проспекте Сиверса раздался взрыв. Всех людей вывели из здания. На место направились 20 подразделений пожарных. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.