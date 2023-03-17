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18:10, 17 марта 2023Мир

Словакия назвала цену поставленным на Украину истребителям

Словакия передала МиГ-29 Украине в обмен на компенсацию в 900 миллионов долларов

Фото: David W Cerny / Reuters

В обмен на поставки Украине истребителей МиГ-29 Словакия рассчитывает получить компенсацию в размере 900 миллионов долларов. В нее в том числе входит стоимость военной техники из США на сумму 700 миллионов долларов. Цену поставленным Киеву самолетам назвал исполняющий обязанности министра обороны республики Ярослав Надь, пишет РИА Новости.

Поступление средств из фонда Евросоюза ожидается не ранее октября этого года. Деньги пойдут в бюджет министерства обороны республики, на них хотят купить военную технику или боеприпасы.

Передача самолетов Украине, по словам Надя, займет несколько недель. Пока Братислава ведет переговоры на эту тему с Киевом и государствами-союзниками. Решение о поставках 13 истребителей ранее принял кабмин Словакии. По словам и.о. премьер-министра страны Эдуарда Хегера, вопрос о передачи самолетов разделил парламент страны на сторонников и ярых противников меры. В Кремле передачу истребителей сравнили с утилизацией старой советской техники.

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Виктория Кондратьева
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