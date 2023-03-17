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15:02, 17 марта 2023Экономика

Лукашенко заявил о поставках в Россию электронной компонентной базы

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о поставках в Россию электронной компонентной базы

Фото: WANA / Reuters

Белорусские предприятия начали поставки в Россию элементов критически важной электронной компонентной базы, перечень которой ранее был сформирован совместно с российской стороной. Об этом во время посещения научно-производственного холдинга точного машиностроения «Планар», где проходило обсуждение перспектив развития микроэлектроники, заявил президент республики Александр Лукашенко, пишет ТАСС.

Какие именно элементы отправляются в Россию, глава государства не уточнил, но рассказал о соглашении по созданию совместного белорусско-российского центра по разработке и изготовлению фотошаблонов. По словам Лукашенко, эти технологии позволят выполнять совместные опытно-конструкторские работы и снизить зависимость от импорта.

Он напомнил о программе развития микроэлектронной промышленности республики до 2030 года и попросил сделать доклад об уровне перспектив. Лукашенко интересует, что нужно для создания производств, помимо инвесторов, которые имеются.

В сентябре 2022 года глава Белоруссии представил первый национальный ноутбук. Он уверял, что к концу года доля белорусских деталей в нем вырастет с 12 процентов до 30. В магазины Horizont H-book MAK4 поступил 25 декабря, но уже через несколько дней продажи остановились.

В феврале 2022 года Лукашенко призывал «не париться» по поводу западных санкций, потому что Москва и Минск смогут сами обеспечить себя всем необходимым. Тогда он назвал себя «человеком советского времени», знающим, «что такое госплан», и подчеркнул, что можно закрыть все потребности.

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Платон Щукин
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