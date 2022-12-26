Sputnik: продажи белорусских ноутбуков Horizont прекратились через три дня после старта

Продажи белорусских ноутбуков Horizont H-book MAK4 в центре Минска прекратились 25 декабря, через три дня после старта, пишет Sputnik.

«Точка (продаж — прим. «Ленты.ру») съехала. У нас их точно уже не будет. Остальное не знаем», — рассказали журналистам в инфоцентре ТРЦ Galleria Minsk. Презентация новинки состоялась на той же торговой площадке 22 декабря.

Впервые ноутбук белорусского производства общественности представил президент страны Александр Лукашенко во время открытого урока 1 сентября. Тогда он сообщил, что белорусских деталей в компьютере пока всего 12 процентов, однако к концу 2022 года их доля может вырасти до 30-35 процентов.

Horizont H-book MAK4 производят на Заводе вычислительной техники (МПОВТ), который входит в холдинг «Горизонт» (Horizont). Ноутбук работает на американском процессоре Intel Core 11-го поколения, и в зависимости от модификации может быть оснащен моделями Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7. Сейчас операционная система компьютера — Windows 11 Домашняя, однако его разработчики сообщали, что пытаются создать свою операционку.

В сентябре белорусский телеканал «Беларусь 1» сообщал, что цена ноутбука Horizont с диагональю 15,6 дюйма будет начинаться от 1300 белорусских рублей (около 31 тысячи российских рублей). После старта продаж в ТРЦ Galleria консультанты рассказали Sputnik, что в продаже имелась 15-дюймовая модель по цене 1599 белорусских рублей.

