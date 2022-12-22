Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:29, 22 декабря 2022Экономика

В Белоруссии начали массовое производство ноутбуков

БЕЛТА: белорусский производитель «Горизонт» начал массовый выпуск и продажу ноутбуков

Фото: Shutterstock

Белорусская компания, управляющая заводом электроники «Горизонт», представила первые ноутбуки отечественного производства на церемонии старта продаж в Минске. Об этом сообщает БЕЛТА.

Аппаратная основа пока единственной модели H-book MAK4 разработана на процессорах Intel Core 11 поколения. Генеральный директор компании Юрий Предко сообщил, что была проделана серьезная работа — над созданием ноутбука собственного производства трудилась большая команда. Производитель планирует поставлять ноутбуки не только на белорусский, но и на российский рынок.

Компания начала массовое производство компьютеров по поручению президента страны Александра Лукашенко в рамках программы импортозамещения.

Президент Белоруссии продемонстрировал первый «белорусский компьютер» 1 сентября на школьном уроке. Он признал, что в республике произведено только 12 процентов от задействованных комплектующих, но пообещал, что к концу года этот показатель будет доведен до 30 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
В Генштабе заявили об ожесточенном характере боев с самого начала СВО
В Афганистане публично высекли 30 человек «за моральное разложение»
Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» оказались неуязвимы для ПВО Украины
Назван болезненный для России курс доллара
В Германии назвали Байдена главной угрозой миру среди всех президентов США
В Госдуме оценили предложение увеличить призывной возраст
Наряд россиянки для финала конкурса красоты «Мисс Вселенная» попал на видео
Назван главный страх россиян
Роскомнадзор заблокировал 157 тысяч фейков о спецоперации
В программе Мясникова назвали правила подготовки организма к праздникам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.