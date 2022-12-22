В Белоруссии начали массовое производство ноутбуков

БЕЛТА: белорусский производитель «Горизонт» начал массовый выпуск и продажу ноутбуков

Белорусская компания, управляющая заводом электроники «Горизонт», представила первые ноутбуки отечественного производства на церемонии старта продаж в Минске. Об этом сообщает БЕЛТА.

Аппаратная основа пока единственной модели H-book MAK4 разработана на процессорах Intel Core 11 поколения. Генеральный директор компании Юрий Предко сообщил, что была проделана серьезная работа — над созданием ноутбука собственного производства трудилась большая команда. Производитель планирует поставлять ноутбуки не только на белорусский, но и на российский рынок.

Компания начала массовое производство компьютеров по поручению президента страны Александра Лукашенко в рамках программы импортозамещения.

Президент Белоруссии продемонстрировал первый «белорусский компьютер» 1 сентября на школьном уроке. Он признал, что в республике произведено только 12 процентов от задействованных комплектующих, но пообещал, что к концу года этот показатель будет доведен до 30 процентов.