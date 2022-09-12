Раскрыта стоимость первого белорусского ноутбука

Стоимость первого белорусского ноутбука составит от 1300 белорусских рублей

Цены на первый ноутбук белорусского производства будут составлять от 1300 белорусских рублей (около 31 тысячи российских рублей) в базовой комплектации, сообщает телеканал «Беларусь 1». При этом готовность к серийному производству составляет «фактически 100 процентов».

Телеканал раскрыл, что за эту стоимость потребитель получит устройство с диагональю экрана 15,6 дюймов. Другие характеристики устройства пока не раскрываются, а цены на остальные модели будут зависеть от комплектации.

Производить устройства будут на минском заводе «Горизонт», который уже занимается выпуском телевизоров. Первые партии ноутбуков планируют продавать на рынке России.

В то же время сейчас ноутбук можно назвать «белорусским» условно: как заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко, степень локализации его комплектующих составляет лишь 12 процентов, но к концу года может вырасти до 30-35 процентов.

«Первой задачей не было сделать ноутбук полностью белорусским — сейчас это и не возможно. Главная задача: его собрать из комплектующих, которые используют другие мировые производители», — сказал генеральный директор «Горизонта» Юрий Предко.

По его словам, у ноутбука будет своя операционная система, а используемые комплектующие не нарушают «лицензионные процессы, лицензионные договоры, которые существуют». Предко пообещал, что это будет «полностью белый продукт, который заинтересует не только страны СНГ».

1 сентября президент Белоруссии провел открытый урок со школьниками в собственной резиденции, где и презентовал новое устройство. По словам Лукашенко, создание ноутбука говорит о том, что у страны «есть огромный потенциал». Год назад белорусский президент советовал переходить с компьютеров на бумагу и писать от руки для «защиты информации».