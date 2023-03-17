Российский форвард «Ванкувера» повторил рекорд Буре

Андрей Кузьменко повторил рекорд Павла Буре по голам в дебютный сезон за «Ванкувер»

Российский форвард Андрей Кузьменко повторил рекорд Павла Буре по голам в дебютный сезон за «Ванкувер Кэнакс». Об этом сообщает портал Stat Muse.

В матче против «Аризоны Койотис» россиянин открыл счет на пятой минуте. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Аризоны». В целом в сезоне-2022/2023 нападающий забросил 34 шайбы в 66 играх. Всего в его активе 61 очко по системе «гол плюс пас».

27-летний Кузьменко пополнил состав «Ванкувера» в октябре 2022 года. Он отметился заброшенной шайбой в первом же матче в лиге, поразив ворота соперников во втором периоде встречи с «Эдмонтон Ойлерс». Хоккеист также известен по выступлениям за СКА и ЦСКА.

Буре провел в канадской команде семь сезонов. В этот период он стал обладателем индивидуальной награды «Колдер Трофи» и командного приза Кларенса Кэмпбелла, вручаемого сильнейшей команде Западной конференции. В 1994 году россиянин попал в символическую сборную НХЛ.